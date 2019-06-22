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Шаляпин признался, что роман с Цымбалюк-Романовской был пиар-ходом

При этом со временем между ними вспыхнули чувства.

Шаляпин признался, что роман с Цымбалюк-Романовской был пиар-ходом
Шаляпин рассказал о романе с Цымбалюк-Романовской/globallookpress.com

Музыкант Прохор Шаляпин в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ признался, что их роман с пианисткой из Киева Виталиной-Цымбалюк-Романовской был изначально пира-ходом. Они познакомились на съемках ток-шоу. В то время как раз была громкая история с ее разводом с актером Арменом Джигарханяном.

Прохор Шаляпин, Виталина Цымбалюк-Романовская
Шаляпин высказался о романе с Цымбалюк-Романовской/http://globallookpress.com

«Мы, конечно, оба ходили на ток-шоу за деньги. Мне вдруг стало интересно, что эта за женщина, у которой рейтинг программ с ее участием даже выше, чем у меня с Ларисой Копенкиной. Мы познакомились прошлой весной. Все лето провели вместе. Виталина на самом деле очень целомудренная. Первое время она не подпускала меня к себе. О сексе не было и речи», — заявил певец.

Как отметил музыкант, их история любви действительно была пиар-ходом. «Да. мы ставили цель заработать. Но мы же не воровали. Не могу сказать, что и сейчас наши чувства можно охарактеризовать словами любовь до гроба. Но я хочу, чтобы именно она стала матерью моих детей. Я часто приезжаю к ней в гости и остаюсь у нее. Порой она приезжает ко мне. О свадьбе мы не думаем. Нам итак хорошо», — сказал музыкант.

По словам Шаляпина, он уже познакомился с родителями Виталины Цымбалюк-Романовской. Они очень интеллигентные люди. При этом он восторге, как готовит мама пианистки. По его словам, даже Виталине за ней в этом плане очень далеко.

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Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрограмма "Секрет на миллион"Прохор Шаляпин

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Шаляпин признался, что роман с Цымбалюк-Романовской был пиар-ходом
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