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Сергей Шнуров оборудовал гараж в арке исторического дома

Соседи недовольны тем, что лидер «Ленинграда» присвоил общедомовую собственность.

Сергей Шнуров оборудовал гараж в арке исторического дома
Сергей Шнуров решил проблему с парковкой BMW. Фото: globallookpress.com

Сергей Шнуров оригинальным способом решил проблему с парковкой BMW, доставшегося ему после раздела имущества с Матильдой. Музыкант оборудовал гараж в арке собственного дома – постройки восемнадцатого века, которая расположена напротив Летнего сада в Санкт-Петербурге.

Историческое здание, фасадом выходящее на Фонтанку, когда-то было императорской прачечной. Во двор постройки можно было попасть через две арки, на одной из которых неожиданно для соседей появились наглухо закрытые ворота с видеонаблюдением. Пройти через арку стало нельзя, зато оттуда начал выезжать седан Шнурова.

По словам представителей артиста, он не «отжал» себе часть общедомовой территории, а, напротив, сделал доброе дело. Якобы он спас других жильцов от фанатов, которые дежурили под окнами Сергея, проникали во двор и громко выкрикивали нецензурные слова. Однако соседи звезды отмечают, что разнузданные поклонники могут с легкостью пробраться во двор дома через оставшуюся арку, пишет Fontanka.ru.

Недавно Шнуров заявил, что его знаменитая группа прекращает свою концертную деятельность. После прощального тура «Ленинград» будет распущен, а Шнур займется музыкой для собственного удовольствия. Как сообщал портал teleprogramma.pro, место фронтмена в группе не прочь занять скандально известный шоумен Стас Барецкий. Он заявил, что песни группировки стали «пресными», но он готов вернуть «Ленинграду» былую славу.

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Группировка «Ленинград»Сергей ШнуровСергей Шнуров последние новости

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Сергей Шнуров оборудовал гараж в арке исторического дома
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