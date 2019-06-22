Дочь Валерии с размахом отпраздновала день рождения

Певица Валерия вот уже 15 лет счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Они поддерживают друг друга во всем. Продюсер даже старается не отставать от супруги и тоже занимается спортом. У артистки есть взрослые дети от прошлых отношений, которых Иосиф считает родными: Анна, Артемий и Арсений Шульгины. У каждого из наследников есть способности к музыке. Дочка звезды и вовсе строит карьеру певицы, выступая под псевдонимом SHENA.

21 июня Анне исполнилось 26 лет. В честь этого события девушка закатила вечеринку, на которую пригласила не только родных и близких, но и друзей из шоу-бизнеса. В одном из караоке-баров столицы именинница появилась в экстравагатном черно-белом костюме причудливого кроя. Образ она дополнила ярким макияжем и массивными сапогами на платформе. Девушка развлекала гостей и даже исполнила несколько своих песен.

Кульминацией вечера стал трехъярусный торт, выполненный в готическом стиле. Поздравить именинницу пришли ее близкие: мама, брат Арсений и бабушки — Галина Перфилова и Алла Смурыгина, а также друзья Саша Спилберг, Анна Цуканова-Котт, Zivert, Леонид Руденко и другие звезды. Гости веселились всю ночь и с удовольствием демонстрировали свой вокал в караоке.

Напомним, что в интервью Teleprogramma.pro Валерия рассказывала, что все ее дети уже давно живут самостоятельно. Прошлой осенью уже никто из них не отправился ни в школу, ни в институт. «Дома с нами не живет никто, и я никого не провожаю на занятия. Аня переехала в свою квартиру, Артемий работает в Швейцарии, у Арсения свой бизнес», — делилась артистка.