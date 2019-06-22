Прохор Шаляпин признался, что был влюблен в Ларису Копенкину

Музыкант Прохор Шаляпин стал гостем программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. В студии у Леры Кудрявцевой он признался, что был влюблен в Ларису Копенкину, которая на 28 лет его старше.

«Начался наш роман на Ямайке. Я иду по пляжу. Споткнулся о какое-то тело. Думал, мертвая что ли женщина лежит. Вот так и познакомились. Вечером, конечно, мы вместе расслабились. Лариса мне показалась красивой, женственной, сексуальной. Там вообще был отель для пенсионеров. В финансовом плане с Ларисы на самом деле взять было нечего. Она очень жизнерадостная и веселая, как и я. Скажу, что мы все-таки оба с приветом», — заявил Прохор Шаляпин.

Как сказал Прохор, наутро после половой связи с Копенкиной на Ямайке он судорожно соображал, что же наделал. Именно после этого к нему и приклеилось прозвище «любитель бабушек». Женщина была на 28 лет старше его. В итоге все завершилось свадьбой. Рухнул же их брак, когда выяснилось, что он изменил Копенкиной с Анной Калашниковой. Женщина не смогла его простить.

Отметим, что в студии появилась и сама Копенкина. По ее признанию, ее родные тоже были в шоке, когда узнали, что она выходит замуж за Шаляпина, который годится ей в сыновья. При этом она приехала к его матери в Волгоград и сказала, что любит ее сына. Копенкина отметила, что готова была уйти навсегда из жизни Прохора, если бы его мать пожелала. Но женщина сказала ей проходить в дом и не стала возражать против их связи.