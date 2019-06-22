Саша Белый, Городецкий и Леха Николаев могут встретиться на экране

Экспертный совет Минкульта по детскому игровому кино рассматривает предложение о съемках нового фильма. По задумке создателей проекта, получившего рабочее название «Герои Геры», в фильме планируется задействовать трех известных актеров – Сергея Безрукова, Константина Хабенского и Михаила Пореченкова.
Актеры должны будут вновь сыграть своих знаменитых героев – Сашу Белого из сериала «Бригада», Антона Городецкого из «Ночного дозора» и персонажа из «Агента национальной безопасности» Леху Николаева. Сюжет фильма расскажет о школьнике, который остался без друзей и завел себе вымышленных приятелей. Каждый из «крутых» героев окажет свое влияние на характер мальчика.
«Это не продолжение оригинальных историй. Этот фильм скорее своеобразный памятник экранным культовым героям начала «нулевых», – рассказал продюсер кинокартины Егор Одинцов.
По словам руководителя проекта, артистам уже сделаны предложения о съемках, сейчас они изучают сценарий. Создатели фильма рассчитывают, что получат согласие от всех троих актеров.
Как отмечает «Собеседник», Безрукову, по слухам, не нравится, когда ему напоминают о Саше Белом. К тому же, у артиста сейчас есть и другие важные занятия, сообщал портал teleprogramma.pro. В плотном рабочем графике ему необходимо выкроить время на общение с маленьким сыном, а также найти возможность ухаживать за дачным участком, где как раз поспел урожай клубники.