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Не подруги: Алена Шишкова объяснила, как относится к невесте Тимати

Девушки неплохо ладят, но не откровенничают друг с другом.

Не подруги: Алена Шишкова объяснила, как относится к невесте Тимати
Тимати вскоре станет отцом во второй раз. Фото: globallookpress.com

Тимати и Алене Шишковой удалось сохранить хорошие отношения ради дочки Алисы. Родители стараются уделять девочке как можно больше времени, а недавно они вместе побывали на одном из первых ее выступлений.

Случается и так, что на светских мероприятиях Алена присоединяется к Тимати и его нынешней возлюбленной Анастасии Решетовой. Накануне Шишкова рассказала, какие отношения у нее сложились с невестой Тимати.

По словам Алены, она охотно общается с «соперницей», может дать ей при необходимости совет или помочь, но близкой дружбы между ними нет. Девушки никогда не разговаривают на сокровенные темы, не делятся друг с другом переживаниями и эмоциями.

«Мы с ней нормально общаемся, на уровне «привет-пока». Но нас сложно назвать подругами», – пояснила Шишкова.

Когда Тимати и Решетова объявили, что вскоре у них родится малыш, у поклонников рэпера, конечно же, возник важный вопрос: будет ли Алиса поддерживать отношения с младшим братиком или сестренкой. Как отметила мама девочки, она пока не в курсе, что вскоре у звездного отца появится еще один ребенок, однако нет никаких сомнений в том, что сестрой она будет просто замечательной.

«Она будет самая заботливая старшая сестра», – говорит Алена в выпуске шоу #ВТЕМЕ «Телеканала Ю» на YouTube.

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Не подруги: Алена Шишкова объяснила, как относится к невесте Тимати
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