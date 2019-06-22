Не подруги: Алена Шишкова объяснила, как относится к невесте Тимати

Тимати и Алене Шишковой удалось сохранить хорошие отношения ради дочки Алисы. Родители стараются уделять девочке как можно больше времени, а недавно они вместе побывали на одном из первых ее выступлений.
Случается и так, что на светских мероприятиях Алена присоединяется к Тимати и его нынешней возлюбленной Анастасии Решетовой. Накануне Шишкова рассказала, какие отношения у нее сложились с невестой Тимати.
По словам Алены, она охотно общается с «соперницей», может дать ей при необходимости совет или помочь, но близкой дружбы между ними нет. Девушки никогда не разговаривают на сокровенные темы, не делятся друг с другом переживаниями и эмоциями.
«Мы с ней нормально общаемся, на уровне «привет-пока». Но нас сложно назвать подругами», – пояснила Шишкова.
Когда Тимати и Решетова объявили, что вскоре у них родится малыш, у поклонников рэпера, конечно же, возник важный вопрос: будет ли Алиса поддерживать отношения с младшим братиком или сестренкой. Как отметила мама девочки, она пока не в курсе, что вскоре у звездного отца появится еще один ребенок, однако нет никаких сомнений в том, что сестрой она будет просто замечательной.
«Она будет самая заботливая старшая сестра», – говорит Алена в выпуске шоу #ВТЕМЕ «Телеканала Ю» на YouTube.