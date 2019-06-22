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Цымбалюк-Романовская не отпустила Шаляпина на день рождения к Калашниковой

Пианистку смущает, что ее нынешний возлюбленный тесно общается с бывшей невестой.

Цымбалюк-Романовская не отпустила Шаляпина на день рождения к Калашниковой
Прохор Шаляпин из-за ревности Цымбалюк-Романовской не попал на день рождения/globallookpress.com

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская не отпустила своего возлюбленного Прохора Шаляпина на день рождения к его бывшей невесте Анне Калашниковой. Экс-жена актера Армена Джигарханяна закатила сцену ревности. Прохор Шаляпин, который должен был присутствовать на дне рождения у Калашниковой, прислал ей смс, в котором принес свои извинения.

Прохор Шаляпин
Шаляпин не попал на день рождения к бывшей невесте/globallookpress.com

Отметим, что у Прохора Шаляпина сейчас не самое лучшее настроение. У него, как поговаривают, случился нервный срыв. До печального состояния его довела еще одна бывшая возлюбленная – Татьяна Гудзева, которая уже в июле должна родить от певца ребенка. Во всяком случае она уже не раз говорила, что носит под сердцем малыша именно от Прохора Шаляпина. Кстати, этот момент осложняет отношения Цымбалюк-Романовской и певца.

Между тем Анну Калашникову пришли поздравить другие знаменитости. На вечеринке, в частности, можно было увидеть музыканта Алексея Воробьева. Он представил гостям ролик на ее песню «По любви». В нем он стал не только режиссером, но еще и исполнителем главной роли.

Добавим, что Анна Калашникова появилась на своем дне рождения в роскошном вечернем наряде. Всех гостей праздника встречали на входе живые ламы. Одним из презентов, которые получила в этот вечер Анна, стала фотография Федора Шаляпина с его автографом от владельца крупнейшей в России частной коллекции раритетов Вашика Мартисяна. Цена презента немаленькая — около 150 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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Анна КалашниковаВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор Шаляпин

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Цымбалюк-Романовская не отпустила Шаляпина на день рождения к Калашниковой
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