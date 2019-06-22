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Сын Алибасова поведал о популярности истории с болезнью отца

Как отметил наследник продюсера, они держали внимание всей страны в нужном фокусе.

Сын Алибасова поведал о популярности истории с болезнью отца
История с отравлением Алибасова стала необычайно популярной/globallookpress.com

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова сообщил в Instagram, что история с отравлением его отца ядовитой жидкостью «Крот» по популярности обошла даже Прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным. Как считает Бари Алибасов-младший, он и его сподвижники в этой истории очень профессионально выросли.

«Нужно было держать внимание всей страны в нужном фокусе. Контролировать информационное поле. Благодаря отцовскому творчеству, ситуация с папой, с его котом по популярности превзошла по упоминаниям даже Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным», — гордо сказал Бари Алибасов-младший.

Отметим, что продюсер Бари Алибасов идет на поправку. Его состояние значительно улучшилось за последние сутки. Не исключено, что в самое ближайшее время продюсер группы «На-На» отправится на дальнейшее лечение в Казахстан. Правда, сейчас его жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, находится в клинике. Врачи опасаются за ее состояние здоровья. В соседнюю страну он намеревался отправиться с ней.

Многие жители России между тем считают, что Бари Алибасов, его сын, а также пиар-директор выдумали всю историю с отравлением. Многие удивились, почему продюсера так стремительно выписали из клиники. Все, кто в последние дни общался с Алибасовым, отмечают странности в его поведении. Он, к примеру, утверждает, что его похитила нефтяная мафия. Непонятно с какой целью, продюсер закрыл дома все зеркала черными покрывалами. Да и вообще он несет, как отмечают люди, очень много чуши в последнее время.

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Сын Алибасова поведал о популярности истории с болезнью отца
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