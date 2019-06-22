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Алибасов-младший рассказал об огрехах в бизнесе из-за болезни отца

По словам молодого человека, продюсер оказался незаменимой фигурой.

Алибасов-младший рассказал об огрехах в бизнесе из-за болезни отца
В бизнесе Бари Алибасова возникли трудности/globallookpress.com

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в Instagram рассказал, что из-за болезни отца начались серьезные проблемы в их общем бизнесе. Как отметил молодой человек, его папа оказался незаменимой фигурой, что наглядно показали последние 16 дней, пока он был на больничной койке.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и закончились 16 самых тяжелых дней в моей жизни. В эти дни мы боролись за жизнь отца. В эти дни ушла бабушка. Съездил в Саратов, где ее похоронил. Потеряли кота, которого в итоге слава Богу нашли. Отец потерял память, которая вот-вот начала восстанавливаться. Нашли огромное количество огрех в работе нашего бизнеса. Потому что, когда отец его покинул на длительный период, оказалось, что без него действительно работается очень тяжело», — сказал Бари Алибасов-младший.

Отметим, что Бари Алибасову сегодня, 22 июня, стало лучше. Судя по всему, через какое-то время он войдет в нормальный жизненный ритм. Родные собираются отправить его на лечение в Казахстан. Правда, в соседнюю страну продюсер собирался отправиться со своей супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, которая сейчас находится в клинике. У нее на фоне последних событий возникли серьезные проблемы со здоровьем. Не надо забывать, что ей уже 80 лет.

Кстати, Алибасов ее на восемь лет моложе. Свой день рождения он встретил в клинике, в которую угодил после того, как выпил ядовитое вещество «Крот», перепутав его с соком. Продюсер в течение пяти дней находился в искусственной коме. Несколько дней назад его выписали из клиники. Правда, все, кто с ним общался,  сообщают, что ведет пока себя продюсер неадекватно.

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Алибасов-младший рассказал об огрехах в бизнесе из-за болезни отца
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