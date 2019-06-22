Лиза Пескова не скрывает, что дралась в детстве с братом

Лиза Пескова регулярно делится в соцсети снимками своей семьи. В Instagram-блоге дочери пресс-секретаря президента можно увидеть ее отца, маму Екатерину, но чаще всего девушка фотографируется с братьями Миком и Дени.

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Елизавета, конечно же, не забывает поздравлять родных с праздниками. Под новым фото, которое она опубликовала в соцсети, дочка Пескова упомянула о дне рождения одного из братьев и немного рассказала об отношении к ним обоим.

«А сегодня день @peskovdany С ним мы никогда не дрались и всегда очень дружили, в отличие от @peskov_mika», – отметила Лиза.

Подписчики с готовностью поздравили именинника с праздником и оставили множество комплиментов самой девушке, запечатленной в кадре. «Очень красивые все, поздравляем Дени», «Ваш Дени очень приятный и обаятельный мальчик! Мы его обожаем!», «Так похожи все», «Дэни, с днем рождения! Очень хорошие братья у вас», – высказались комментаторы.

Детские ссоры не помешали Песковым-младшим сохранить отличные отношения. Недавно Елизавета вступилась в соцсети за Мика, которого ее подписчики раскритиковали за «не по возрасту серьезный вид» на кадрах из московского ресторана. Дочь Пескова отметила, что ее родственник просто «в образе», а в жизни он совсем другой.