Сын Алибасова сообщил о значительном улучшении состояния отца

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова сообщил в Instagram, что сегодня, 22 июня, первый день, когда можно улыбнуться. Его отцу стало значительно лучше. Бари Алибасов-младший отметил, что эти 16 дней были очень тяжелыми, но теперь все неприятности позади.

«Сегодня первый день, когда, несмотря на все эти трагедии с отцом, бабушкой, котом можно улыбнуться. Папе стало лучше. Бабушку потерял, но папа вернулся. Вернули кота. Вернули даже деньги за кота. Нашли мошенника, который сам вернулся и отдал часть денег. Улыбаюсь и сообщаю вам, что через два часа уставший еду на форум в Ставрополь, на котором поделюсь мастер-классами. Бизнес модель-будущего и стратегия развития команды. Поделюсь многими нюансами, которые произошли за эти 16 дней», — заявил сын Бари Алибасова.

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Отметим, что многие до сих пор считают, что сын, пиар-директор и сам продюсер выдумали всю историю с отравлением. Якобы это было сделано, чтобы отвести внимание от проблем молодого человека. Как известно, он расстался с супругой и даже не приехал на выписку в роддом.

Между тем сейчас Бари Алибасов находится в своей квартире. Через несколько дней он должен отправиться в Казахстан, где пройдет его дальнейшее восстановление. Напомним, продюсер выпил ядовитую жидкость «Крот» и получил серьёзные ожоги дыхательных путей. В течение пяти дней он находился в медикаментозном сне. Прошёл даже слух, что Алибасов умер. К счастью, это оказалось неправдой.