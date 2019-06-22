НОВОСТИ

Сын Алибасова сообщил о значительном улучшении состояния отца

По словам родственника, сегодня первый день, когда можно улыбнуться.

Сын Алибасова сообщил о значительном улучшении состояния отца
Бари Алибасову стало лучше/globallookpress.com

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова сообщил в Instagram, что сегодня, 22 июня, первый день, когда можно улыбнуться. Его отцу стало значительно лучше. Бари Алибасов-младший отметил, что эти 16 дней были очень тяжелыми, но теперь все неприятности позади.

«Сегодня первый день, когда, несмотря на все эти трагедии с отцом, бабушкой, котом можно улыбнуться. Папе стало лучше. Бабушку потерял, но папа вернулся. Вернули кота. Вернули даже деньги за кота. Нашли мошенника, который сам вернулся и отдал часть денег. Улыбаюсь и сообщаю вам, что через два часа уставший еду на форум в Ставрополь, на котором поделюсь мастер-классами. Бизнес модель-будущего и стратегия развития команды. Поделюсь многими нюансами, которые произошли за эти 16 дней», — заявил сын Бари Алибасова.

Отметим, что многие до сих пор считают, что сын, пиар-директор и сам продюсер выдумали всю историю с отравлением. Якобы это было сделано, чтобы отвести внимание от проблем молодого человека. Как известно, он расстался с супругой и даже не приехал на выписку в роддом.

Между тем сейчас Бари Алибасов находится в своей квартире. Через несколько дней он должен отправиться в Казахстан, где пройдет его дальнейшее восстановление. Напомним, продюсер выпил ядовитую жидкость «Крот» и получил серьёзные ожоги дыхательных путей. В течение пяти дней он находился в медикаментозном сне. Прошёл даже слух, что Алибасов умер. К счастью, это оказалось неправдой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиБари Алибасов-младший

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сын Алибасова сообщил о значительном улучшении состояния отца
Интересно?
Поделись с друзьями: