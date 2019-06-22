НОВОСТИ

Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве

Актриса пожаловалась на резкое удушье.

Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве
Федосеевой-Шукшиной стало плохо из-за приступа астмы. Фото: globallookpress.com

Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной внезапно стало плохо. Знаменитость пожаловалась на удушье после приступа бронхиальной астмы. По данным канала «Звезда», актриса вызвала «скорую», которая госпитализировала ее в медицинское учреждение. Врачи оказали Федосеевой-Шукшиной экстренную помощь, проведя ей небулайзерную терапию. О состоянии артистки после лечения не сообщается.

По словам дочери актрисы Ольги, Лидия Федосеева-Шукшина действительно обратилась в больницу.

«Ей этой ночью стало плохо», – подтвердила Ольга в интервью «Интерфаксу».

Федосеева-Шукшина является женой музыкального продюсера Бари Алибасова, с которым в начале июня приключился неприятный инцидент. Продюсер перепутал химическое средство для прочистки труб с охлажденным напитком. Трагическая случайность едва не стоила звезде жизни. Продюсер несколько недель провел в реанимации, где врачи боролись за его жизнь. Сейчас состояние Алибасова стабилизировалось, опасности для жизни больше нет. Продюсер находится дома, где приходит в себя и восстанавливает свое здоровье.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари Алибасов отравлениегоспитализация звездыЛидия Федосеева-Шукшина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве
Интересно?
Поделись с друзьями: