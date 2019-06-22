Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве

Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной внезапно стало плохо. Знаменитость пожаловалась на удушье после приступа бронхиальной астмы. По данным канала «Звезда», актриса вызвала «скорую», которая госпитализировала ее в медицинское учреждение. Врачи оказали Федосеевой-Шукшиной экстренную помощь, проведя ей небулайзерную терапию. О состоянии артистки после лечения не сообщается.

По словам дочери актрисы Ольги, Лидия Федосеева-Шукшина действительно обратилась в больницу.

«Ей этой ночью стало плохо», – подтвердила Ольга в интервью «Интерфаксу».

Федосеева-Шукшина является женой музыкального продюсера Бари Алибасова, с которым в начале июня приключился неприятный инцидент. Продюсер перепутал химическое средство для прочистки труб с охлажденным напитком. Трагическая случайность едва не стоила звезде жизни. Продюсер несколько недель провел в реанимации, где врачи боролись за его жизнь. Сейчас состояние Алибасова стабилизировалось, опасности для жизни больше нет. Продюсер находится дома, где приходит в себя и восстанавливает свое здоровье.