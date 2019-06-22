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Влад Соколовский борется с лишним весом

Певец никак не может похудеть до 73-х килограммов.

Влад Соколовский борется с лишним весом
Влад Соколовский пытается похудеть/globallookpress.com

Певец Влад Соколовский в сторис Instagram признался, что ведет борьбу с лишним весом. Причем в этом «бою», как он отмечает, музыкант пока проигрывает. «Сам не понимаю, как так, но вес снова пошел вверх. До срока выполнения плана осталось десять дней, и я думаю, что скинуть 4,5 килограмма нереально без каких-то жестких и вредящих здоровью диет», — заметил певец.

Соколовский борется с лишним весом
Влад Соколовский борется с лишним весом/instagram.com/vs20/

Отметим, что к концу июня бывший муж певицы Рита Дакоты хотел похудеть до 73 килограммов. Сейчас его вес составляет 77,5 килограмма. Кроме того, музыкант опубликовал несколько снимков с салатиками, которые он сейчас употребляет.

Напомним, что Влад Соколовский не смог построить счастливого брака с певицей Ритой Дакотой. Жена узнала о его многочисленных изменах и подала на развод. Музыкант позже признался, что действительно изменял супруге. Он считает, что получил по заслугам.

Соколовский худеет
Соколовский худеет с помощью салатов/instagram.com/vs20/

Сейчас Соколовский и Дакота нормально общаются. Певец часто берет к себе их совместную дочь Мию. Он признается, что безумно любит ребенка.

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Влад Соколовскийлишний весРита Дакота

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Влад Соколовский борется с лишним весом
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