Влад Соколовский борется с лишним весом

Певец Влад Соколовский в сторис Instagram признался, что ведет борьбу с лишним весом. Причем в этом «бою», как он отмечает, музыкант пока проигрывает. «Сам не понимаю, как так, но вес снова пошел вверх. До срока выполнения плана осталось десять дней, и я думаю, что скинуть 4,5 килограмма нереально без каких-то жестких и вредящих здоровью диет», — заметил певец.

Отметим, что к концу июня бывший муж певицы Рита Дакоты хотел похудеть до 73 килограммов. Сейчас его вес составляет 77,5 килограмма. Кроме того, музыкант опубликовал несколько снимков с салатиками, которые он сейчас употребляет.

Напомним, что Влад Соколовский не смог построить счастливого брака с певицей Ритой Дакотой. Жена узнала о его многочисленных изменах и подала на развод. Музыкант позже признался, что действительно изменял супруге. Он считает, что получил по заслугам.

Сейчас Соколовский и Дакота нормально общаются. Певец часто берет к себе их совместную дочь Мию. Он признается, что безумно любит ребенка.