Орлова подверглась критике за постоянную ретушь фотографий

Ольга Орлова является активным пользователем соцсетей. 41-летняя звезда регулярно публикует свои снимки в Instagram, рассказывая о закулисье съемок, и делится с подписчиками секретами красоты.

Экс-солистка «Блестящих» предпочитает обрабатывать свои фотографии с помощью специальных приложений, за что подверглась критике хейтеров. Некоторые фолловеры считают, что на снимках, подвергшихся ретуши, звезда выглядит неестественно и не похожа на себя.

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Подписчики заявили, что Ольга Орлова на обработанных снимках выглядит, как «призрак», и призвали ее отказаться от использования фильтров.

«Вы что, стыдитесь себя? Зачем вам фотошоп?», «Выглядите неестественно», — обрушили шквал негатива фолловеры на звезду.

Ольга Орлова на едкие комментарии внимания не обращает. Недавно знаменитость задумалась о свадьбе. Звезда показала фолловерам два платья, рассказав, что наряды идеально подходят для свадебного торжества. Подписчики выбор Ольги Орловой одоборили и посоветовали ей найти достойного кандидата в мужья.