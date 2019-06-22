Эксцесс на пляже: на экс-участницу «Дома-2» напал пьяный мужчина

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Татьяна Африкантова отдыхала на пляже в Туапсе, когда к ней пристал подвыпивший мужчина. Африкантова сначала подумала, что незнакомцу плохо, и собиралась ему помочь. Однако дальше ситуация складывалась непредсказуемо. По словам женщины, незнакомец заявил, что Татьяна якобы украла у него личные вещи.

«Я подумала, как бы ему плохо не стало, ведь быть пьяным в такую жару – смерти подобно. Думала, пройдет мимо, но нет – подошел ко мне и стал требовать свои вещи, о которых я даже представления не имела!» – цитирует Африкантову «СтарХит».

Женщина решила, что мужчина обознался. Но незнакомец становился все более настойчивым и агрессивным. Мужчина заметил у Африкантовой телефон и решил его отобрать. Он набросился на экс-участницу реалити-шоу. Завязалась борьба. По словам Татьяны, ей с большим трудом удалось сбежать от пьяного мужчины.

Женщина рассказала, что незнакомец все-таки нашел свои вещи, которые, как оказалось, лежали неподалеку от того места, где она купалась. После этого он быстро ретировался с пляжа.

Африкантова сообщила, что после потасовки с мужчиной у нее остались синяки на теле, а также незнакомец сломал ей дорогостоящие очки.