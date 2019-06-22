Волочкову не встретил любимый в аэропорту после прилета из Анапы

Не исключено, что между танцовщицей и возлюбленным пробежала черная кошка.

Балерину Анастасию Волочкову не встретил ее любимый мужчина после возвращения из Анапы, где она давала представления «Клоун и балерина». Звезда, которая прилетела эконом-классом, не расталкивала всех с криками «Дорогу приме!», а спокойно ждала очереди на выходе из терминала. Даже цветы от поклонников балерине пришлось нести самой. В аэропорту ее встречал помощник. Куда подевался жених – непонятно. Ранее, когда Волочкова прилетела с Мальдив, любимый приезжал в аэропорт. Она хвасталась огромным букетом белых роз, которые он тогда ей подарил.

Отметим, что балерина в последнее время перестала рассказывать о своем любимом мужчине, хотя ранее делала это в соцсетях практически каждый день. Что творится сейчас в личной жизни танцовщицы, остается только догадываться. Ранее она рассказывала, что отметила семь месяцев совместной жизни с мужчиной, но после этого как отрезало.

Напомним, что в Анапе балерина выступала в паре со своим другом Николаем Челноковым. Шоу «Клоун и балерина» прошло при полном аншлаге. Зрители остались в восторге. Билеты на представление стоили в районе двух тысяч рублей.

Ранее мэр Анапы заявил, что город отказывается финансировать данное шоу. Несмотря на это, балерина с клоуном все равно прибыли в Анапу и выступили перед местными зрителями, сообщает «Пятый канал».