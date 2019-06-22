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Волочкова стала жить в дешевых гостиницах и летать в эконом-классе

Судя по всему, у балерины не все хорошо с финансами.

Волочкова стала жить в дешевых гостиницах и летать в эконом-классе
Волочкова переселилась в дешевые гостиницы/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова, у которой в Анапе не так давно прошло грандиозное шоу «Клоун и балерина», жила в городе в достаточно скромной гостинице. Номер в ней стоит от четырех тысяч рублей. Кроме того, обратно звезда летела в эконом-классе, а не в бизнесе, как раньше. В Анапе балерина отказалась от помощи визажистов. Макияж она делала себе сама, расположившись прямо между рядами у сцены, где проходило ее выступление.

Отметим, что шоу «Клоун и балерина» Анастасия Волочкова и ее партнер Николай Челноков поставили за каких-то две недели. Артист надеется, что в будущем представление будет востребовано в других городах. В Анапе концерты прошли при полном аншлаге. Билеты стоили в районе двух тысяч рублей.

Впрочем, сама балерина пока ничего не говорила о том, собирается ли она путешествовать со своей программой по городам России. В то же время ее партнер Николай Челноков считает, что танцовщице придется отправиться вместе с ним в тур, потому что сейчас у нее есть определенные трудности с деньгами. «Денег у меня нет, у Насти тоже нет. Если найдутся спонсоры, то мы поедем в тур по городам России», — сказал Челноков.

Отметим, что ранее мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на выступление столичной танцовщицы. Несмотря на это звезда все равно приехала в черноморский город и выступила со своей программой. «Анапа – блестящий город. В нем живут самые хорошие люди», — сказала Волочкова, слова которой приводит «Пятый канал».

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АнапаАнастасия ВолочковаНиколай Челноков

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Волочкова стала жить в дешевых гостиницах и летать в эконом-классе
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