Многодетная Мария Порошина вышла в свет после родов

Актриса Мария Порошина вышла в свет после родов. Она посетила Санкт-Петербург. Актриса побывала в Петергофе и поделилась в Instagram целой серией снимков из этого культового места. «Хороший был денек. Любимый Петергоф! Любимый Санкт-Петербург!» — заявила звезда, которая, кстати, сама родилась в Москве в 1973 году.

Отметим, что Мария Порошина в январе этого года в пятый раз стала мамой. Она родила сына, которого назвала Андреем. Звезда до сих пор не говорит, от кого она родила ребенка. Одно время ходили слухи, что актриса живет с неким испанским бизнесменом. Впрочем, пока эта информация не нашла подтверждения.

больше по теме Мария Порошина продемонстрировала шпагат в паре с дочерью Многодетная актриса спросила своих подписчиков, как они относятся к морю.

Добавим, что в последнее время Мария Порошина стала публиковать снимки в социальных сетях. Актриса, к примеру, не так давно делилась архивной фотографией, на которой она вместе с одной из дочерей делает в паре шпагат на морском побережье.

Напомним, что у Порошиной пятеро детей от разных мужчин. Ее первым мужем был актер Гоша Куценко. От этого брака на свет появилась в 1996 году дочь Полина. Еще троих дочерей актриса родила от актера Ильи Древнова, с которым их жизненные пути в итоге разошлись.