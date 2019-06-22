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Многодетная Мария Порошина вышла в свет после родов

Звездная актриса побывала в Петергофе.

Многодетная Мария Порошина вышла в свет после родов
Мария Порошина посетила Санкт-Петербург/globallookpress.com

Актриса Мария Порошина вышла в свет после родов. Она посетила Санкт-Петербург. Актриса побывала в Петергофе и поделилась в Instagram целой серией снимков из этого культового места. «Хороший был денек. Любимый Петергоф! Любимый Санкт-Петербург!» — заявила звезда, которая, кстати, сама родилась в Москве в 1973 году.

Мария Порошина
Порошина посетила Петергоф/instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/

Отметим, что Мария Порошина в январе этого года в пятый раз стала мамой. Она родила сына, которого назвала Андреем. Звезда до сих пор не говорит, от кого она родила ребенка. Одно время ходили слухи, что актриса живет с неким испанским бизнесменом. Впрочем, пока эта информация не нашла подтверждения.

Добавим, что в последнее время Мария Порошина стала публиковать снимки в социальных сетях. Актриса, к примеру, не так давно делилась архивной фотографией, на которой она вместе с одной из дочерей делает в паре шпагат на морском побережье.

Напомним, что у Порошиной пятеро детей от разных мужчин. Ее первым мужем был актер Гоша Куценко. От этого брака на свет появилась в 1996 году дочь Полина. Еще троих дочерей актриса родила от актера Ильи Древнова, с которым их жизненные пути в итоге разошлись.

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Тэги:

Гоша КуценкоИлья ДревновМария ПорошинаСанкт-Петербург

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Многодетная Мария Порошина вышла в свет после родов
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