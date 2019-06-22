Саша Савельева с подругами повеселилась на дне рождения мужа

Певица Саша Савельева вместе с подругами пришла на день рождения своего мужа, актера Кирилла Сафонова, которому исполнилось 46 лет. По этому поводу в московском ресторане «Ларионов» прошел концерт группы «Сны Гулливера», в которой он выступает.

В сторис Instagram Саши Савельевой появилась нарезка видеозаписей. Перед началом концерта Кирилл Сафонов поблагодарил всех, кто пришел в этот вечер поддержать его и музыкальный коллектив. Как выразился актер, это прежде всего праздник всех присутствующих. «Мы для вас через некоторое время выйдет на сцену. Концерт прерываться не будет», — заявил музыкант.

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Далее на кадрах можно увидеть Сашу Савельеву, которая заняла с подругами одно из центральных мест в зале. Их столик стоял прямо около сцены. Компанию ей составила близкая подруга, певица Мария Вебер. В этот вечер звезда фотографировалась со стилистом Владом Лисовцом, который также посетил мероприятие.

Напомним, что не так давно супруга актера подарила мужу ребенка. Сейчас семейная пара все свободное время уделяет ему. Кстати, недавно Сафонов делился очень милой фотографией, на которой можно было увидеть его крохотного сына с его же дочерью Анастасией от предыдущего брака. Снимок получился очень трогательным.