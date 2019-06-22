НОВОСТИ

Саша Савельева с подругами повеселилась на дне рождения мужа

Популярная певица гуляла до самого утра.

Саша Савельева с подругами повеселилась на дне рождения мужа
Савельева пришла на день рождения мужа/globallookpress.com

Певица Саша Савельева вместе с подругами пришла на день рождения своего мужа, актера Кирилла Сафонова, которому исполнилось 46 лет. По этому поводу в московском ресторане «Ларионов» прошел концерт группы «Сны Гулливера», в которой он выступает.

Саша Савельева с подругами
Саша Савельева уже восстановилась после родов/instagram.com/sasha_savelieva/

В сторис Instagram Саши Савельевой появилась нарезка видеозаписей. Перед началом концерта Кирилл Сафонов поблагодарил всех, кто пришел в этот вечер поддержать его и музыкальный коллектив. Как выразился актер, это прежде всего праздник всех присутствующих. «Мы для вас через некоторое время выйдет на сцену. Концерт прерываться не будет», — заявил музыкант.

Далее на кадрах можно увидеть Сашу Савельеву, которая заняла с подругами одно из центральных мест в зале. Их столик стоял прямо около сцены. Компанию ей составила близкая подруга, певица Мария Вебер. В этот вечер звезда фотографировалась со стилистом Владом Лисовцом, который также посетил мероприятие.

Напомним, что не так давно супруга актера подарила мужу ребенка. Сейчас семейная пара все свободное время уделяет ему. Кстати, недавно Сафонов делился очень милой фотографией, на которой можно было увидеть его крохотного сына с его же дочерью Анастасией от предыдущего брака. Снимок получился очень трогательным.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад Лисовецдень рожденияКирилл СафоновМария ВеберСаша Савельева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Саша Савельева с подругами повеселилась на дне рождения мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: