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В Ставропольском крае синоптики пообещали сорокоградусную жару

Очень тепло в эти выходные дни будет и в соседних регионах.

В Ставропольском крае синоптики пообещали сорокоградусную жару
В Ставропольском крае будет очень жарко/globallookpress.com

Синоптики обещают сорокоградусную жару в Ставропольском крае в субботу, 22 июня. Воздух здесь по прогнозам раскалится до рекордных отметок. Очень тепло и в соседних областях – Ростовской и Астраханской. Здесь будет до 35 градусов выше ноля. На юге европейской территории России, в низовьях Волги и Дона, а также на Северном Кавказе пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами возможен град и шквалистый ветер до 23 метров в секунду.

Ставрополье
В Ставрополье будет очень жарко/globallookpress.com

А вот в Ленинградской, Псковской и Новгородских областях жара постепенно отступает. Здесь будут вполне комфортные для данной территории 21-26 градусов тепла. Ожидают синоптики ливни с грозами.

Начнет меняться погода и в Центральной части страны. Сюда придет холодный атмосферный фронт, который принесет грозу и ветер до 18 метров в секунду. Термометры будут показывать на севере региона примерно 22 градуса тепла, а на юге 25.

Жителям Поволжья стоит задуматься, где спрятаться в эти выходные от сильнейшего солнца. В Саратовской области, к примеру, синоптики прогнозируют повышение температуры до 37 градусов. Для данной территории — это, конечно, очень жарко. Возрастет вероятность кратковременных дождей и гроз. На Средней Волге в воскресенье, 23 июня, даже возможен град.

Очень жарко будет и в Крыму. Воздух прогреется до 34 градусов. В горах, впрочем, чуть прохладнее – 23-28 градусов. На востоке полуострова возможны пожары, поэтому отдыхающим запрещено разводить костры, сообщает Гидрометцентр.

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В Ставропольском крае синоптики пообещали сорокоградусную жару
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