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Подросшего сына Фриске засняли с бокалом на детском празднике

Отец мальчика Дмитрий Шепелев уже несколько лет не показывает лица ребенка в соцсетях.

Подросшего сына Фриске засняли с бокалом на детском празднике
Сына Жанны Фриске его отец отгородил от излишнего внимания/globallookpress.com

На фанатской страничке сына скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске шестилетнего Платона Шепелева появилась новая видеозапись. На кадрах можно увидеть, как мальчик стоит с бокалом, в котором, судя по всему, газированный напиток на детском празднике. На подростке красивый костюм. Он очень сильно похож на свою мать.

Отметим, что не так давно отец ребенка телеведущий Дмитрий Шепелев объяснял, почему он никому не показывает своего сына и не выкладывает его снимки в социальных сетях. Мужчина считает, что шестилетнему ребенку не нужно излишнее внимание к своей персоне. Когда он подрастет, то сам решит, нужно ли быть медийной персоной.

Несколько дней назад исполнилось уже четыре года, как певицы Жанна Фриске ушла из жизни. На центральных каналах прошли ток-шоу, в которых участвовали родители яркой исполнительницы. Отец и мать Жанны Фриске рассказали, что сейчас лишены возможности видеться со своим внуком. При этом многие звезды шоу-бизнеса заняли их сторону. Они считают, что Дмитрий Шепелев ведёт себя недостойно мужчины, не позволяя родным видеться с ребенком.

Отец Жанны Фриске рассказал, что телеведущий за день до смерти его дочери вывез сына в Болгарию. Он буквально выкрал мальчика вместе с документами. После этого он уже близко не подпускал к ребенку его родных.

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Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеПлатон Шепелев

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Подросшего сына Фриске засняли с бокалом на детском празднике
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