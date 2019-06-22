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Тима Белорусских нахамил своим фанатам на концерте

Певец отказался исполнять свои первые хиты.

Тима Белорусских нахамил своим фанатам на концерте
Тима Белорусских отказался петь свои ранние хиты. WWW.INSTAGRAM.COM/TIMABELORUSSKIH/?HL=RU

На звездном музыкальном небосклоне России Тима Белорусских появился сравнительно недавно, но уже успел поучаствовать в нескольких скандалах. Один из последних случаев произошел в апреле этого года на музыкальном фестивале «Жара», когда отказался выходить на сцену и демонстративно покинул зал. Все произошло потому, что для Тимы не было подготовлено VIP-место.

Накануне стало известно, о новой выходке новоиспеченной звезды. И снова на своем выступлении. Артист хамовато и резко ответил поклонникам, которые попросили музыканта исполнить свои ранние хиты, пишет «СтарХит».

«Я там услышал, что кричали «Незабудка», «Витаминка»… Ребят, давайте вы в угол отойдете, пообщаетесь. Мы едем сейчас немного дальше, чтоб вы понимали. Мы пока не касаемся всего этого», — высказался Тима.

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Тима Белорусских нахамил своим фанатам на концерте
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