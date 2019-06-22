Дочь Толкалиной показала точеную фигуру в асане дерева

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова уже давно стала самостоятельной, без тени родительской славы, звездой в социальной сети Instgaram. Девушка начала монетизировать свое давнее увлечение рисованием и теперь продает расписанные авторские футболки.

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Немалый интерес к Марии был прикован и тогда, когда она рассказала о своих отношениях с возлюбленным. Но больше всего интернет-аудитория комментировала и «лайкала» посты девушки, когда она буквально преобразилась, сбросив приличное количество килограммов.

Недавно в Instagram Любови Толкалиной появился очередной снимок Маши, на котором она в очередной раз демонстрирует стройную, точеную фигуру.

«Сегодня день равноденствия, Великий день летнего солнцестояния и международный день йоги…. Асана счастливого человека да будет доступна земному телу каждого!!!!! На фото Мария Михалкова в асане дерева с бесконечно мощными корнями», — подписала фотографию актриса.

Комментаторы отмечают, насколько гармонично смотрится девушка со всеми четырьмя стихиями.