Гарик Мартиросян сравнил Харламова с человеком-пауком

Шутки резидентов юмористического шоу Comedy Club на самые разные темы постоянно уходят, что называется, в народ. Артисты высмеивают самые разные явления в самых разных сферах: от политики до шоу-бизнеса. Но отдельная тема и не менее любимый способ поднять себе настроение у юмористов – подшучивать друг над другом. В прочем, и здесь у звезд шоу имеются свои «любимчики». Главный из них, конечно, Гарик Харламов. Над его весом и постоянными опозданиями куда то ни было не смеялись только ленивые коллеги.

Чаще всего по Бульдогу «проезжается» Гарик Мартиросян. Его очередная публикация в социальной сети Instagram снова о Харламове, и снова о его полноте. На забавном снимке, который нашел на просторах интернета Мартиросян, изображен полный мужчина с выдающимся брюшком и в очках. Комизма всей ситуации придет то, что он одет в костюм Человека-паука.

«Харламов замечен во вселенной Марвел», — подписал фотографию шоумен.

Подписчики сразу начали оставлять свои забавные комментарии, мол, «это он за Гузеевой следит», «нее, он съел вселенную Марвел».

«Самый крутой и смешной спайдермен!» — уверены фанаты юмористов.