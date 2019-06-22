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Варнава-педагог выразила «негодование» из-за песни Егора Крида

Новый танец звезды стремительно набирает популярность в Сети.

Варнава-педагог выразила «негодование» из-за песни Егора Крида
Екатерина Варнава зажигательно станцевала под хит Егора Крида. ФОТО: FLICKR.COM

Что бы ни выкладывала на своей странице в социальной сети Instagram одна из самых ярких звезд юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, все комментарии подписчиков сводятся к нескольким темам. Во-первых, когда-когда же артистка уже возьмется за ум и родит ребенка, во-вторых, когда звезда прекратит худеть, поскольку уже и так выглядит, как анорексичка, ну, а третьи – просто восхищаются артистизмом и чувством юмора Екатерины.

Новый пост Варнавы исключением, конечно, не стал. Накануне, артистка была ведущей одного из концертов в московском парке имени Горького. Пока свой очредной номер исполнял Егор Крид, Катерина за кулисами, как всегда дурачясь, пустилась в безумный пляс.

«Не могу сдержать себя, когда слышу с… и гучи в одном предложении. Негодую в танце! Я ж все-таки педагог…», — шутит актриса.

Кстати, сменное видео стремительно набирает популярность в Сети. Его уже посмотрели и поставили свои «лайки» больше полумиллиона человек.

«Это великолепно! Невероятно! Энергетически затратно, но того стоило. Разрушительница танцевальных оков, хранительница закулисных областей, танцевальнорожденная», — восхищается одна из фанаток звезды.

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Егор Крид последние новостиЕкатерина Варнавазажигательный танецПрограмма "Comedy Woman"

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Варнава-педагог выразила «негодование» из-за песни Егора Крида
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