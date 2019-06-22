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Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум

17-летний Лукас принял участие в показе Вalmain.

Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум
Наталья Водянова назвала себя первым фанатом сына. ФОТО: INSTAGRAM.COM/NATASUPERNOVA/

Как известно, мировая знаменитость, модель Наталья Водянова – многодетная мама. Каждый из ее пятерых детей – радость и гордость. А недавно в жизни красавицы произошло событие, сделавшей Наталья по-настоящему счастливой, как профессионала.

Накануне она рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что ее старший сын Лукас впервые в жизни вышел на подиум, пойдя по стопам свой мамы. 17-летний парень принял участие в модном показе модного бренда Вalmain.

«Я твой фанат номер один!» — пишет счастливая мама, не скрывающая радости за успех первенца.

Судя по кадрам, которыми поделилась Водянова, Лукас тоже остался доволен своим первым и, похоже, весьма успешным опытом. Подписчики завалили Наталью поздравлениями и добрыми пожеланиями. Свои «лайки» оставили под постом и знаменитые коллеги модели, в частности, Наоми Кэмпбелл.

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Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум
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