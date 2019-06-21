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Рэпер Саша Скул борется с раком

У музыканта обнаружили опухоль в лимфатической системе.

Рэпер Саша Скул борется с раком
Саша Скул. Фото: instagram.com/tiagotuprimi/

Саша Скул попал в больницу в конце мая. У рэпера резко ухудшилось самочувствие, он начал терять вес. Вердикт врачей оказался неутешительным. Саша Скул страдает раком лимфатической системы. Рэпер проходит курс агрессивной химиотерапии. Он обрил волосы, так как они начали выпадать.

Музыкант публикует подробности своего состояния в социальных сетях. Его радует поддержка поклонников, а также жены и дочери. Саша Скул сравнивает себя с главным героем сериала «Во все тяжкие», который тоже страдал от рака.

Саша Скул. Фото
Саша Скул борется с онкологией. Фото: instagram.com/tiagotuprimi/

«Только сегодня понял, что болезнь эта в любом случае хроническая, и есть риск рецидива всегда. Как Уолтер Уайт — ремиссия-рецидив. В общем битва будет тяжелой и беспрерывной в течение полугода точно, лимфома агрессивная, химиотерапия соответственно тоже», — написал Саша Скул в Instagram.

Также рэпера поддерживают звезды. Дочь Валерии Анна Шульгина организовала благотворительный концерт. Собранные деньги пойдут на помощь музыканту.

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Тэги:

борьба с онкологиейборьба с ракомСаша Скул

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Рэпер Саша Скул борется с раком
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