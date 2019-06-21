Рудковская публично осудила бывшую жену Кержакова

Милана Тюльпанова отдыхает на Мальдивах без двухлетнего сына. Мальчик не может выехать за границу.

Яна Рудковская прокомментировала заявление одного Telegram-канала о том, что Александр Кержаков оформил запрет своему сыну на выезд за границу. Продюсер дружит с футболистом. Она знает, что спортсмен никогда не запрещал двухлетнему Артемию покидать страну с матерью.

Рудковская уверена, что Милана Тюльпанова отдыхает на Мальдивах без сына по собственной вине. Продюсер в своем Telegram-канале «Голубь мира» заявила, что экс-супруга футболиста сама оформила запрет на выезд своему сыну. Тогда Кержаков забрал Артемия себе и не давал видеться с матерью.

Развод Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой был скандальным. Бывшая жена спортсмена обвинила его в том, что он насильно увез их двухлетнего сына. Футболист, в свою очередь, заявил, что Тюльпанова лечилась в клинике от алкогольной и наркотической зависимости, чего девушка не отрицала.

По решению суда сын остался с матерью. После развода Милана Тюльпанова основала центр помощи для женщин, которые оказались в похожей ситуации.