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Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде

Супермодель почтила память знаменитого дизайнера.

Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
Клаудиа Шиффер / Global Look Press

Известный кутюрье Карл Лагерфельд ушел из жизни в феврале этого года. Мир моды до сих пор скорбит о невосполнимой потере.

В Большом дворце Парижа состоялась церемония, посвященная модельеру. Почтить память Лагерфельда пришли такие знаменитости как Хелен Миррен, Джиджи Хадид, первая леди Франции Брижит Макрон, Тильда Суинтон, Клаудиа Шиффер и многие другие.

Что касается последней, то немецкая супермодель посвятила Карлу Лагерфельду отдельный пост на своей странице в Instagram. 48-летняя звезда мировых подиумов поделилась архивными снимками с кутюрье и рассказала о самом ярком воспоминании, связанном с ним.

«Для одной из рекламных кампаний Chanel мы отправились в Вену, и я помню, как Карл танцевал вальс перед нами и смеялся. Это мое любимое воспоминание о нем», — подписала фотографии Шиффер.

Напомним, Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года. У него диагностировали рак поджелудочной железы. После смерти модельер завещал все наследство своей любимой кошке Шупетт.

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Клаудиа Шиффер вспомнила забавную историю о покойном Лагерфельде
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