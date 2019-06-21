Моменты счастья: Подольская посвятила сыну редкий выходной

Наталья Подольская в мае отметила 37-летие вместе с сестрой-двойняшкой. Девушка никогда не прибегала к пластике или радикальной косметологии. Также она остается в форме, но по большей части не благодаря спорту, а своему сыну Артемию, который в свои четыре года активно познает мир. Вне работы каждую свободную минуту артистка посвящает наследнику.

Посетив скачки в Москве, на которых неделю назад собрались сливки отечественного шоу-бизнеса, Подольская отправилась в отпуск. Последние несколько дней певица наслаждается отдыхом с мужем Владимиром Пресниковым и сыном. В соцсети она делится небольшими отчетами. Так, всю пятницу звездная семья гуляла на природе и осматривала старинные руины. Наталья растрогалась, когда ее наследник встал на место, где загадывают желания и пожелал, чтобы его родители никогда не болели.

Артистка не стала скрывать, что иногда поддается истерике. Когда ей показалось, что мальчик близко подошел к краю крепости и вот-вот упадет, то она вскрикнула, но там оказался выступ. «Мама — истеричка», — констатировала Подольская.

«Честно признаться, мне редко удаётся провести с сыном время вне дома только вдвоём! Как же это здорово и полезно для обоих. Это укрепление (и так крепкой ) связи. Это впечатления только на двоих. Я говорю Тёме — только ты и я! Мы сегодня исследовали развалины настоящей крепости! И мой командир кричал — у меня есть супер идея! За мной. Мама! У папы свои собственные моменты и это тоже бесценно!» — поделилась эмоциями певица.