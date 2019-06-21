Рудковская жалеет, что не снялась в новом клипе Киркорова

Яна Рудковская завела Telegram-канал «Голубь мира», где комментирует новости шоу-бизнеса. Продюсер призналась, что название ей подсказала Ксения Собчак – именно так светская львица называет Рудковскую. Звезда поделилась, что в восторге от тизера нового клипа Филиппа Киркорова. Она призналась, что немножко завидует певцу.

Рудковская подчеркнула, что уважает короля российской эстрады за смелость. Киркоров смог изменить имидж, не изменяя себе. Его клип «Ибица» с Николаем Басковым вызвал скандал в прошлом году из-за провокационных сцен и обилия нецензурной лексики. Яна Рудковская уверена, что клип «Стеснение пропало» будет таким же эпатажным.

В тизере Филипп Киркоров «принимает роды» у женщины. Рудковская призналась, что это её подруга Алиса Лобанова, которая также снималась в «Ибице». Продюсер уверена – своим успехом Киркоров вызывает зависть у ненавистников.