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Рудковская жалеет, что не снялась в новом клипе Киркорова

Продюсер осталась под впечатлением от тизера, где певец «принимает роды».

Рудковская жалеет, что не снялась в новом клипе Киркорова
Яна Рудковская. Фото: globallookpress

Яна Рудковская завела Telegram-канал «Голубь мира», где комментирует новости шоу-бизнеса. Продюсер призналась, что название ей подсказала Ксения Собчак – именно так светская львица называет Рудковскую. Звезда поделилась, что в восторге от тизера нового клипа Филиппа Киркорова. Она призналась, что немножко завидует певцу.

Яна Рудковская.Фото
Яна Рудковская хотела бы сняться в клипе Киркорова вместо подруги. Фото: globallookpress

Рудковская подчеркнула, что уважает короля российской эстрады за смелость. Киркоров смог изменить имидж, не изменяя себе. Его клип «Ибица» с Николаем Басковым вызвал скандал в прошлом году из-за провокационных сцен и обилия нецензурной лексики. Яна Рудковская уверена, что клип «Стеснение пропало» будет таким же эпатажным.

В тизере Филипп Киркоров «принимает роды» у женщины. Рудковская призналась, что это её подруга Алиса Лобанова, которая также снималась в «Ибице». Продюсер уверена – своим успехом Киркоров вызывает зависть у ненавистников.

«Вот и меня теперь, признаюсь, мучит жаба, что не меня позвал, а подругу. Вот так всегда! Одним все, другим ничего», — пожаловалась Яна Рудковская.

Яна Рудковская. Фото
Яна Рудковская о клипе Киркорова. Скриншот: Telegram-канал «Голубь мира»
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Рудковская жалеет, что не снялась в новом клипе Киркорова
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