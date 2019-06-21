НОВОСТИ

Названы семь составляющих счастливого брака Меган и Гарри

Несмотря на то, что союзу герцога и герцогини Сассекских дают три года, они по-настоящему счастливы.

Названы семь составляющих счастливого брака Меган и Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл тепло относятся друг к другу. Фото: Global Look Press

В последнее время недоброжелатели то и дело предрекают крах брака принца Гарри и Меган Маркл. Один из старших членов королевской семьи даже придумал ей новое прозвище, намекающее на скорый развод.

Однако все может оказаться не так плохо, так как герцог и герцогиня следуют семи железным правилам, которые помогают удерживать их семейную лодку на плаву.

Гарри является очень внимательным мужем и не упускает случая сделать жене подарок. Так, по случаю рождения Арчи он презентовал Меган кольцо. Сама же Маркл после бейби-шауэра в Нью-Йорке не стала открывать там подарки, а сделала это вместе с мужем, когда вернулась в Великобританию.

Супруги очень трепетно общаются друг с другом. Гарри называет жену ласково «Мэг», а она его — «моя любовь».

Несмотря на то, что пара все время на виду, супруги умудряются проводить время вдали от любопытных глаз. Кстати, место их медового месяца до сих пор неизвестно.

У Гарри и Меган одинаковое чувство юмора. Они часто подтрунивают друг над другом и хохочут. Это также не менее важно для укрепления фундамента в браке.

Они вместе стараются путешествовать. Даже когда Меган ждала Арчи, она все равно сопровождала мужа в поездках.

Оба не устают хвалить друг друга. Когда родился сын, Гарри заявил, что гордится женой. Меган, в свою очередь призналась, что теперь у нее есть «два лучших парня в мире».

Меган с трепетом относится к памяти покойной принцессы Дианы и в День матери не преминула это продемонстрировать.

Хотя Маркл часто попрекают незнанием протокола, она все же старается ему следовать. Она даже удостоилась похвалы Камиллы Паркер-Боулз, которая была рада, что Гарри нашел счастье.

«Потеря Америки — наше приобретение», — цитирует высказывание жены принца Чарльза Hello!.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиПринц Гарри последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Названы семь составляющих счастливого брака Меган и Гарри
Интересно?
Поделись с друзьями: