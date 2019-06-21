Названы семь составляющих счастливого брака Меган и Гарри

В последнее время недоброжелатели то и дело предрекают крах брака принца Гарри и Меган Маркл. Один из старших членов королевской семьи даже придумал ей новое прозвище, намекающее на скорый развод.
Однако все может оказаться не так плохо, так как герцог и герцогиня следуют семи железным правилам, которые помогают удерживать их семейную лодку на плаву.
Гарри является очень внимательным мужем и не упускает случая сделать жене подарок. Так, по случаю рождения Арчи он презентовал Меган кольцо. Сама же Маркл после бейби-шауэра в Нью-Йорке не стала открывать там подарки, а сделала это вместе с мужем, когда вернулась в Великобританию.
Супруги очень трепетно общаются друг с другом. Гарри называет жену ласково «Мэг», а она его — «моя любовь».
Несмотря на то, что пара все время на виду, супруги умудряются проводить время вдали от любопытных глаз. Кстати, место их медового месяца до сих пор неизвестно.
У Гарри и Меган одинаковое чувство юмора. Они часто подтрунивают друг над другом и хохочут. Это также не менее важно для укрепления фундамента в браке.
Они вместе стараются путешествовать. Даже когда Меган ждала Арчи, она все равно сопровождала мужа в поездках.
Оба не устают хвалить друг друга. Когда родился сын, Гарри заявил, что гордится женой. Меган, в свою очередь призналась, что теперь у нее есть «два лучших парня в мире».
Меган с трепетом относится к памяти покойной принцессы Дианы и в День матери не преминула это продемонстрировать.
Хотя Маркл часто попрекают незнанием протокола, она все же старается ему следовать. Она даже удостоилась похвалы Камиллы Паркер-Боулз, которая была рада, что Гарри нашел счастье.
«Потеря Америки — наше приобретение», — цитирует высказывание жены принца Чарльза Hello!.