«Как клоны»: Орлову назвали копией Ксении Бородиной

Ольгу Орлову и Ксению Бородину объединяет не только дружба, но и любимая работа — обе звезды ведут знаменитый телепроект «Дом-2». Однако в свободное время знаменитости не упускают возможности встретиться и обсудить последние новости.

В этот раз Бородина и Орлова вместе отправились в один из столичных ресторанов, где первым делом сделали совместное селфи. Снимок бывшая солистка группы «Блестящие» разместила на своей странице в соцсети Instagram.

«Вечер обещает быть томным))))», — подписала совместное фото Орлова.

Большинство подписчиков сделали комплимент обеим ведущим знаменитой телестройки. Другие поделились наблюдением: Орлова и Бородина стали очень похожи друг на друга — их практически не отличить.

«Какие красивые женщины», «Близнецы», «Оля, Вы красивая по природе женщина!!! Зачем себя делать под копирку) Неужели не видно вам самим, вы как клоны, к сожалению… Одни губы, скулы», «Вы как две сестры», «Все как клоны», «Одинаковые лица», «Господи, вы с этими губами, как клоны, надоели», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что в тоске по теплым странам Ольга Орлова решила поделиться фотографией в купальнике, сделанной на отдыхе.