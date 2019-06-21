НОВОСТИ

«Как клоны»: Орлову назвали копией Ксении Бородиной

Многие поклонники считают, что звезд практически не отличить друг от друга.

«Как клоны»: Орлову назвали копией Ксении Бородиной
Ольга Орлова / Global Look press

Ольгу Орлову и Ксению Бородину объединяет не только дружба, но и любимая работа — обе звезды ведут знаменитый телепроект «Дом-2». Однако в свободное время знаменитости не упускают возможности встретиться и обсудить последние новости.

В этот раз Бородина и Орлова вместе отправились в один из столичных ресторанов, где первым делом сделали совместное селфи. Снимок бывшая солистка группы «Блестящие» разместила на своей странице в соцсети Instagram.

«Вечер обещает быть томным))))», — подписала совместное фото Орлова.

Большинство подписчиков сделали комплимент обеим ведущим знаменитой телестройки. Другие поделились наблюдением: Орлова и Бородина стали очень похожи друг на друга — их практически не отличить.

Комментарии
www.instagram.com/olgaorlova1311/

«Какие красивые женщины», «Близнецы», «Оля, Вы красивая по природе женщина!!! Зачем себя делать под копирку) Неужели не видно вам самим, вы как клоны, к сожалению… Одни губы, скулы», «Вы как две сестры», «Все как клоны», «Одинаковые лица», «Господи, вы с этими губами, как клоны, надоели», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что в тоске по теплым странам Ольга Орлова решила поделиться фотографией в купальнике, сделанной на отдыхе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»критика в соцсетяхКсения БородинаОльга Орловасравнение

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Как клоны»: Орлову назвали копией Ксении Бородиной
Интересно?
Поделись с друзьями: