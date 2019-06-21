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Регина Тодоренко снялась в «постельной» сцене с Топаловым

Ведущую позабавила очередная съемка.

Регина Тодоренко снялась в «постельной» сцене с Топаловым
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial/

Регине Тодоренко удается совмещать карьеру и материнство. Её сыну Мише почти исполнилось полгода, а ведущая продолжает съёмки в программах «Пятница с Региной» и «Регина +1». Влад Топалов помогает Тодоренко в воспитании сына. Пока что он отодвинул работу на второй план, но не отказывается от участия в шоу жены.

Влад Топалов. Фото
Влад Топалов снялся с Региной Тодоренко в «постельной сцене». Скриншот: instagram.com/reginatodorenko/

В Stories Регина Тодоренко показала подписчикам, как готовится к съёмкам. В комнате находится около десяти человек. Влада Топалова ведущая назвала актёром. Она призналась, что ей придётся сняться с мужем в постели.

Регина Тодоренко. Фото
Регина Тодоренко пошутила, что ей нужно раздеться. Скриншот: instagram.com/reginatodorenko/

«Первая в моей жизни постельная сцена. Смотрите, сколько людей. Это будет волнительно», — сказала Регина Тодоренко.

Ведущая продолжала шутить. Она спросила у оператора: «А раздеваться надо?». Мужчина ответил: «Нет, потом на CG поправим». Тодоренко не призналась, что именно они снимают.

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Регина Тодоренко снялась в «постельной» сцене с Топаловым
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