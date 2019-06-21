Регина Тодоренко снялась в «постельной» сцене с Топаловым

Регине Тодоренко удается совмещать карьеру и материнство. Её сыну Мише почти исполнилось полгода, а ведущая продолжает съёмки в программах «Пятница с Региной» и «Регина +1». Влад Топалов помогает Тодоренко в воспитании сына. Пока что он отодвинул работу на второй план, но не отказывается от участия в шоу жены.

В Stories Регина Тодоренко показала подписчикам, как готовится к съёмкам. В комнате находится около десяти человек. Влада Топалова ведущая назвала актёром. Она призналась, что ей придётся сняться с мужем в постели.

«Первая в моей жизни постельная сцена. Смотрите, сколько людей. Это будет волнительно», — сказала Регина Тодоренко.

Ведущая продолжала шутить. Она спросила у оператора: «А раздеваться надо?». Мужчина ответил: «Нет, потом на CG поправим». Тодоренко не призналась, что именно они снимают.