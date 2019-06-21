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Госпитализированный экс-ведущий MTV не может дышать самостоятельно

Медики продолжают бороться за жизнь звезды MTV.

Госпитализированный экс-ведущий MTV не может дышать самостоятельно
Михаил Рольник остается в коме. Фото: Instagram@mikhailrolnik

На прошлой неделе стало известно об экстренной госпитализации телеведущего Михаила Рольника. Сообщалось, что звезду MTV доставили в больницу в бессознательном состоянии, он впал в кому после того, как употребил алкогольный напиток вместе с приятелем.

О состоянии Михаила рассказала его соведущая Ася Калясина. По словам коллеги артиста, незадолго до случившегося он действительно выпил спиртное, однако не слишком много. Медики никаких прогнозов о его здоровье дать не могут. Ведущего погрузили в медикаментозный сон, специалисты продолжают бороться за его жизнь.

«Он находится в медикаментозной коме. Врачи вводят его в это состояние. Он не дышит сам и так далее», — говорит Калясина.

Ведущая отметила, что у Рольника из-за пневмонии отказали легкие, сейчас его подключили к аппарату искусственной вентиляции. Как сообщает телеканал «360», рядом с Михаилом дежурит его супруга, его состояние держит на контроле главный врач Боткинской больницы.

Отметим, алкоголь Михаил употреблял в компании приятеля. Жители одного из домов столицы вызвали скорую помощь, когда увидели во дворе двоих лежащих без сознания мужчин. Другу ведущего вскоре стало лучше.

Как ранее сообщал портал Teleprogramma.pro, Рольник прославился в качестве ведущего программы «12 злобных зрителей».

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Тэги:

MTVмедикаментозная комаМихаил Рольниктелеведущий

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Госпитализированный экс-ведущий MTV не может дышать самостоятельно
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