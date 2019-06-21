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Седокова впечатлилась роскошным букетом от незнакомца

Очевидно, цветы стали подарком от поклонника.

Седокова впечатлилась роскошным букетом от незнакомца
Анна Седокова Фото: Globallookpress

Анна Седокова призналась, что очень любит подарки и особенно сюрпризы. По словам певицы, всегда приятно получить что-то от тайного поклонника.

Кроме того, звезда отметила и важность размера подарка, в частности, букета. В своем Instagram она опубликовала снимок с огромным букетом красных роз.

«Обожаю тайных секретных поклонников и мужчин, которые дарят цветы . По букету всегда ясно, какой у мужчины размер. Личности. И масштаб», — написала Анна.

Седокова добавила, что дарить цветы женщинам — очень важно, и осудила мужчин, которые отказываются от этого прекрасного жеста из соображений того, что цветы недолговечны.

«Это у вас там что-то вянет, а у тех, кто дарит девочкам цветы, всегда цветёт. Девочки, ведь правда ?» — заключила Анна.

Поклонники в комментариях поинтересовались, кто же подарил Седоковой букет, однако звезда не ответила. Фолловеры предполагают, что подарок был от тайного поклонника.

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Анна Седокова

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Седокова впечатлилась роскошным букетом от незнакомца
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