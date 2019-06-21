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Родные Юлии Началовой до сих пор не видели ее завещания

В окружении певицы считают, что ранее она могла составить документ.

Родные Юлии Началовой до сих пор не видели ее завещания
Юлия Началова могла оставить завещание. Фото: globallookpress.com

На момент смерти Юлия Началова не была официально замужем. Поэтому недвижимость и другое имущество певицы должны отойти ее родителям, Виктору и Таисии Началовым, а также дочери Вере. По закону родные могут вступить в права наследства спустя полгода после ухода артистки из жизни. Но это произойдет только в том случае, если она не оставила завещания, в котором указаны другие наследники.

Документ семья Юлии все еще не видела. Возможно, его попросту нет, однако в окружении исполнительницы ходят упорные слухи о том, что она все же могла составить бумагу. Пару раз она упоминала об этом, отмечая, что случиться может все что угодно, поэтому стоит заранее подготовиться к любым превратностям судьбы.

Что-то из своих активов Юлия могла оставить своей близкой подруге и пиар-директору Анне Исаевой, которой она доверяла и относилась как к родной сестре. Как отмечает сайт «Дни.ру», кому- то, возможно, выгодно, чтобы завещание Началовой не нашли.

Напомним, на часть элитной московской квартиры Началовой претендует ее экс-супруг Александр Фролов. Как сообщал портал teleprogramma.pro, хоккеист предъявил расписку певицы, согласно которой ему должна принадлежать половина недвижимости.

«Документ датирован 2015 годом, когда Юля и Александр расставались. Возможно, она это сделала, чтобы сохранить семью», – считает Анна Исаева.

Юлия Началова и Александр Фролов окончательно расстались в 2016 году. Фото: globallookpress.com
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Тэги:

Александр ФроловВера АлдонинаВиктор НачаловзавещаниеЮлия Началова

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Родные Юлии Началовой до сих пор не видели ее завещания
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