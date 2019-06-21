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Принц Гарри объяснил, почему женился в военной форме

Свадьба Меган Маркл с внуком Елизаветы II стала одной из самых ожидаемых в 2018 году. Герцог и герцогиня Сассекские продолжают раскрывать детали торжества.

Принц Гарри объяснил, почему женился в военной форме
Принц Гарри женился на Меган Маркл в военной форме. Фото: Global Look Press

За венчанием принца Гарри и Меган Маркл следили миллионы глаз. Влюбленные осознавали, что привнести в событие такого уровня некий момент приватности будет сложно.

Тем не менее, молодоженам удалось скрыть кое-что от любопытной публики и добавить в церемонию несколько деталей, известных только им двоим.

«При планировании свадебного дня огромное внимание уделялось каждой мелочи. Мы знали, насколько масштабным будет это событие. Для того, чтобы привнести в торжество некий момент интимности, мы сделали кое-что значимое лично для нас», – рассказала Меган.

Пажом на свадьбе своего дяди стал принц Джордж, а принцесса Шарлотта была одной из подружек невесты. На их нарядах молодожены решили вышить инициалы детей Кейт Миддлтон.

Меган рассказала, что это была идея Гарри сделать племяннику и племяннице такой «памятный сувенир».

Кроме этого, на подошве туфелек принцессы была сделана надпись 19 мая — именно в этот день влюбленные венчались.

Герцог Сассекский также объяснил, почему женился не во фраке, а в военной форме Королевской конной гвардии. Отметим, что в свое время выбор Гарри весьма удивил фанатов.

Внук королевы пояснил, что выбрал именно этот сюртук с позволения своей бабушки, так как считает его самым красивым из всей формы, которая есть в конной гвардии. «Это одна из моих любимых, и мне повезло, что я смог надеть ее в такой день», – цитирует Гарри Mirror.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Меган зашила в свадебное платье кусочек голубой ткани от наряда, в котором была на первом свидании с будущим мужем.

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Принц Гарри объяснил, почему женился в военной форме
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