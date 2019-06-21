Звездный стиль

40-летняя Летучая назвала свой любимый вид одежды

Экс-ведущая шоу «Ревизорро» поделилась новым фото в Instagram, заговорив о тех вещах, без которых она не мыслит свой гардероб.

40-летняя Летучая назвала свой любимый вид одежды
Лена Летучая (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

40-летняя Лена Летучая опубликовала в Instagram свое новое фото, помимо этого экс-ведущая шоу «Ревизорро» обратилась к верным почитателям. Телеведущая рассказала о тех вещах, без которых она не мыслит свой гардероб.

Заговорив о любимой одежде, супруга предпринимателя Юрия Анашенкова призналась, что отдает предпочтение брючным костюмам. К слову, в кадре Лена запечатлена в одном из таких нарядов. Черные брюки она дополнила жакетом и босоножками на шпильке.

«Если меня спросят о любимой одежде, я однозначно отвечу — брючный костюм… Сидит идеально! Обожаю бренды, которые шьют идеальные костюмы, но больше конечно люблю индивидуальный пошив», — подметила Летучая.

В одном из своих недавних интервью телеведущая призналась, что мама с детства прививала ей чувство стиля. Поэтому повзрослев Лена стала отдать предпочтение именно элегантным женственным нарядам — будь то вечернее платье или классический брючный костюм.также Летучая никогда не забывает и об аксессуарах — сапогах, перчатках, шляпах.

Вспоминая о своем выпуском вечере, Елена отметила, что тогда она выбрала костюм цвета слоновой кости. По словам телеведущей, она отличалась на фоне своих одноклассниц в платьях. Летучая не скрывает, что от наряда зависит многое: если надеть платье с подчеркнутой талией, сразу возникает ощущение изящности. По словам ведущей, она против того, чтобы одежда визуально превращала девочек в мальчиков.

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Елена Летучаяженский костюмзвездный стильмода и стиль

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40-летняя Летучая назвала свой любимый вид одежды
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