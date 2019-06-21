Игра в намеки: Климова ностальгирует под «Не отрекаются любя»

Актриса Екатерина Климова в Instagram разместила видеоролик, на котором едет за рулём своего автомобиля. При этом она слушает песню Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя». Кстати, на лице Климовой надета маска. Некоторые поклонники посчитали, что таким образом актриса «умело спрятала свою грусть».

Несколько дней назад Екатерина Климова подала на развод со своим супругом Гелой Месхи. Это также известный актер. При этом она не стала уточнять причин расставания. У звездной пары, напомним, есть совместный ребенок. Между тем вокруг новой любви Гелы Месхи сейчас ходит много слухов. Так актеру приписали роман с актрисой Катрин Асси, звездой картины «Улетный экипаж», где она блистательно сыграла стюардессу.

По этому поводу Асси не так давно даже высказывалась в Instagram. Она заявила, что никакого романа у нее нет. С Гелой Месхи они просто давние друзья, которые весной встретились в рамках Международного московского кинофестиваля. Там папарацци их и застали обнимающимися. Актриса попросила «не кидать в нее камни». Чужую семью, как она уверяет, Асси не разрушала.

Добавим, что песня «Не отрекаются любя» обрела популярность в семидесятых годах в исполнении Аллы Пугачёвой. Впервые прозвучала в 1976 году. Была включена в альбом «Зеркало души», в концертную программу «Женщина, которая поёт», стала лауреатом Всесоюзного телевизионного фестиваля советской песни «Песня-77».