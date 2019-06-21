Племянник Аллы Пугачевой женился во второй раз

Со своим племянником Владом Алла Пугачева не общалась долгое время. У мужчины были проблемы с алкоголем, он потерял работу и не хотел искать новую. Дошло до того, что певице пришлось взять опеку над маленьким сыном родственника, родившимся в его первом неудачном браке.

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Но недавно отношения наладились, Примадонна решила дать Владу еще один шанс. Племянник начал вести здоровый образ жизни и встретил новую любовь – девушку по имени Гузель. Он сделал избраннице предложение и сегодня, 21 июня, пара отправилась в Перовский ЗАГС столицы, чтобы официально оформить союз.

Пышное торжество молодожены решили не устраивать, на бракосочетании присутствовали лишь несколько самых близких для них людей. Невеста отказалась от свадебного наряда, появившись на церемонии в простом розовом платье, а жених предпочел облачиться в черные брюки и светлую рубашку.

«Конечно, я немного волнуюсь, но это нормально. Все-таки мы начинаем совершенно новый этап жизни. Думаю, все получится», – рассказал Влад Пугачев.

Родственник звезды отмечает, что влюбился в жену с первого взгляда. Она же, в свою очередь, поначалу даже не предполагала, что познакомилась с племянником знаменитой артистки, пишет «СтарХит».

Жить молодожены будут в квартире в районе Сокол, которую Владу подарила сама Алла Борисовна. Мужчина наконец сможет встретиться с сыном Женей, которого не видел очень давно, сообщал ранее портал teleprogramma.pro.