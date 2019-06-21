Малышева объяснила причины смерти Доренко

Ведущая программы «Жить здорово!» отметила, что журналист мог спастись, если бы полноценно заботился о собственном здоровье.

В программе «Жить здорово!» на Первом канале сегодня вспоминали Сергея Доренко. Елена Малышева напомнила, что журналист погиб в мае нынешнего года в результате ДТП, но по мнению врачей, в аварию он попал уже мертвым.

«Это была внезапная смерть, ему было всего 59 лет. 9 мая 2019 года его мотоцикл вылетел на встречную полосу и врезался в бордюр. Скончался он не приходя в сознание. Но причиной стала не авария, экспертиза показала, что у Сергея был разрыв аорты. То есть с точки зрения медиков сначала он умер, а потом врезался в бордюр», — сказала ведущая.

Она подчеркнула, что диагноз: аневризма грудной аорты был поставлен Сергею в 2016 году , за три года до трагедии. Он знал об этом, принимал лекарства, наблюдался у кардиолога но операцию не сделал. По словам Малышевой, такой же диагноз ставится огромному количеству людей, и они решили рассказать об этом в программе, потому что подобное словосочетание вовсе не смертельная метка.

Эксперт объяснила, что в основе лежат атеросклероз и повышенное давление. И ту и другую болезнь необходимо лечить в обязательном порядке, не дожидаясь красных флагов. И, конечно, делать обследования, которые помогут выявить аневризму аорты и предотвратить трагедию.

Доктор Гандельман отметил, что, в первую очередь, нужно нормализовать артериальное давление, используя бета-блокаторы и сартаны. Затем необходимо пройти обследования — эхокардиографию,ультразвук и в случае подозрения на аневризму, пациента отправляют на компьютерную томографию.

Приглашенный в студию доктор медицинских наук, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Первого московского медицинского университета имени Сеченова Роман Комаров, в свою очередь, поделился о существовании простой операции, которая вводит таких пациентов в состояние ремиссии.

По его словам, лучший метод на сегодняшний день — это эндоваскулярное лечение, когда через проколы сосудов бедра или руки вводится стент-графт. И изнутри вводит эндопротез.

Малышева отметила, что такая операция проводится во многих городах России, в том числе и бесплатно, по квотам, поэтому бесконечно жаль, что этого не произошло с Сергеем Доренко.

«Бесконечно жаль, что рядом с Сергеем Доренко не оказалось тех, кто мог как-то повлиять на него, сказать, чтобы лечение, которое необходимо, было проведено и сделано. Поэтому заканчивая этот рассказ «На разрыв аорты» я хочу сказать только одно: Я всегда считала его блистательным журналистом, может быть, одним из лучших, самых талантливых и ярких в нашей стране. Наверное, для его человеческой судьбы он погиб как жил — на взлете, вспыхнув и сгорев. Но нам так важно жить долго, вырастить наших детей. Как важно каждому из нас понимать, что это зависит от нас», — заключила Малышева.