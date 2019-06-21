Врачи считают, что неадекватное поведение Алибасова будет краткосрочным

Психиатр Дмитрий Клевцов объясняет странное поведение продюсера совокупностью факторов, о которых он рассказал Teleprogramma.pro.

Странная выписка Бари Алибасова из НИИ имени Склифосовского и еще более странное его поведение на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» произвели самое гнетущее впечатление на друзей и близких Бари Каримовича. Публика с негодованием, но пока вполголоса, ропщет, мол, нас опять обманули – не было никакого отравления, некоторые приятели продюсера пытаются возобновить лечение звезды, другие – констатируют: Алибасов никогда не будет прежним.

Вот только с этим не согласен психиатр Дмитрий Клевцов. В беседе с журналистом портала Teleprogramma.pro доктор уверено заявляет, что Алибасов ни в коем случае не симулирует сумасшествие. Нынешнее его ментальное состояние – совокупность сразу нескольких факторов – это солидный возраст, общее ослабленное состояние, наличие хронических заболеваний, на которые наложилась медикаментозоная кома и действие седативных препаратов.

«Так что такие состояния действительно могут быть. К счастью, они краткосрочные, легко поддаются лечению», — отмечает Дмитрий Александрович.

Для этого специалисты должны ставить Бари Алибасову капельницы, которые улучшат микроциркуляцию головного мозга и проведут массированную ноотропную терапию. Психиатр подчеркивает, что в случае продюсера, нужно, в первую очередь, восстанавливать физическое здоровье.

Этого же мнения, к слову, придерживается и психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова, которая также отмечает неадекватное состояние продюсера.

«Когда человек неадекватен, а его везут на съемки — это полное безобразие», — возмущается специалист.

Говоря о возможных причинах нынешнего состояния Бари Алибасова, Людмила Полянова выделяет два варианта: либо это последствие лечения седативными препаратами, либо – игра на камеру.

«Если все же второе, то все равно неадекватное поведение взрослого человека на лицо. Подождем-увидим, время покажет, с какой целью эти видео записываются и выкладываются в Сеть», — говорит психоаналитик.