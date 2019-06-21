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Александр Семчев поделился рецептом избавления от лишних килограммов

Актер заметно постройнел за последние месяцы.

Александр Семчев поделился рецептом избавления от лишних килограммов
Семчев очень сильно похудел/globallookpress.com

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой, где достаточно часто появляются посты, не относящиеся к Примадонне, появилась фотография заметно постройневшего актера Александра Семчева. Ранее он никогда не отличался хорошей фигурой. Не секрет, что много лет артист испытывал проблемы с лишним весом. За последнее время Александр Семчев скинул сорок килограммов.

Кстати, некоторые поклонники, когда увидели снимки актера посчитали, что он серьезно болен. Семчев действительно стал неузнаваем. Сам актер поспешил всех успокоить. С ним все прекрасно. Секрет кроется в специально разработанной диетической программе. Как заметил актер, он стал пить много воды и есть небольшими порциями.

«Обычно варю куриную грудку и к ней гарнир. В первую очередь, худею для себя, во вторую для работы. По-моему, преображение уже заметно. Рад, что оно никак не сказалось на здоровье!» — заметил актер.

Семчев в этом году отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Актер начал полнеть с 23 лет, а в карьере его вес стали использовать «как фактуру», так как человека с таким обликом нелегко найти в актёрской среде. Вес Александра одно время достигал 200 килограммов, но из-за этого у актера начались очень серьезные проблемы со здоровьем. Развился, к примеру, сахарный диабет. Сейчас у звезды театра и кино в жизни все прекрасно. Его все так же активно зовут сниматься в картинах и  спектаклях.

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Александр СемчевАлла Пугачевадиета звездлишний веслишний вес. похудение

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Александр Семчев поделился рецептом избавления от лишних килограммов
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