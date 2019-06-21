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Маркл вливалась в королевскую семью по советам Рианны и Клуни

Наставничество самих новоиспеченных царствующих родственников пользы бывшей актрисе не дало.

Маркл вливалась в королевскую семью по советам Рианны и Клуни
Побыстрее приспособиться к новой жизни Маркл советовали голливудские друзья. globallookpress.com

Скоропалительный роман, а затем и свадьба принца Гарри и Меган Маркл пришлись по душе не всем членам королевской семьи. По слухам, даже затяжная размолвка со старшим братом Уильямом у герцога Сассекского произошла именно из-за этого. Неудивительно, что на фоне таких событий бывшая американская актриса изо всех сил старалась как можно быстрее и гармоничнее влиться в королевскую семью Великобритании.

Правда, как утверждают инсайдеры, звезда сериалов быстро поняла, что приспособиться к новой жизни при помощи дворца пользы не приносит. Тогда герцогиня Сассекская «прыгнула через голову» своих новоиспеченных королевских родственников и начала обращаться за советами к своим голливудским друзьям, которые, как считала Маркл, могут помочь ей советом лучше всех. Источники британской прессы утверждают, что этими советчиками стали супруги Джордж и Амаль Клуни и певица Рианна, пишет Еxpress.co.

Напомним, явно обозначившаяся вражда и натянутые отношения Гарри и Уильяма, казалось, сходят на нет. Поговаривали даже, что братья помирились, чему немало способствовала Кейт Миддлтон. Но недавнее сообщение о том, что теперь семьи Уильяма и Гарри, проработавшие вместе в королевском благотворительном фонде всего 16 месяцев, отныне будут развивать каждый свое направление, вновь подогрело слухи о том, что конфликт не закончился.

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Маркл вливалась в королевскую семью по советам Рианны и Клуни
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