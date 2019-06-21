Подросший Платон Шепелев стал сильно походить на Фриске

На фанатской страничке сына скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске появилась фотография заметно повзрослевшего ребенка. Платон Шепелев в апреле этого года отпраздновал уже свой шестой день рождения. Как известно, ребенок живет сейчас с папой, популярным телеведущим Дмитрием Шепелевым. Отец не показывает сына на публике уже достаточно долгое время, поэтому каждый кадр с повзрослевшим ребенком для поклонников творчества Жанны Фриске сейчас на вес золота . Надо сказать, он стал очень походить на свою мать, что отметили и многие пользователи соцсети.

Отметим, что несколько дней назад исполнилось уже четыре года, как Жанна Фриске ушла из жизни. По этому поводу на центральных каналах прошли ток-шоу, где родные певицы, а также ее друзья вспоминали певицу. Отец и мать Жанны Фриске подчеркнули, что уже несколько лет не имеют возможности видеть своего внука. Многие звезды шоу-бизнеса поддержали родителей Жанны Фриске и осудили Дмитрия Шепелева, который, как многие считают, лишает ребенка самого главного – общения с самыми близкими людьми.

Сам Шепелев не так давно высказывался о травле в социальных сетях. По его словам, у него есть определенные причины, почему он не дает родным своей гражданской супруги видеться с ребенком. Озвучивать их он, впрочем, не стал.

Добавим, что Жанна Фриске на протяжении нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. О болезни она узнала еще, будучи беременной. Несмотря на определенный риск, она решила сохранить ребенка.