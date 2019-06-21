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Гоша Куценко ездит по Москве на голубом «Запорожце»

Актер сказал, что тем самым доставляет радость жителям столицы.

Гоша Куценко ездит по Москве на голубом «Запорожце»
Гоша Куценко ездит по Москве на голубом "Запорожце"/globallookpress.com

Гоша Куценко стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», которое выходит по будним дням на «Русском радио». В студии разговор зашел об автомобилях, которые он предпочитает. Как сказал актер, не так давно он приобрел «Запорожец». Причем его автомобиль представляет собой симбиоз легендарной марки и «КИА». В машине есть кондиционер, а коробка передач — автоматическая.

Гоша Куценко
Гоша Куценко приобрел голубой «Запорожец»/globallookpress.com

Алла Довлатова поинтересовалась у Куценко, какого цвета его новая машина. Актер какое-то время молчал, но все-таки сделал признание: «Не хочу говорить, но машина у меня голубого цвета. Я не хотел агрессивные цвета. К примеру, красный», — заметил популярный артист.

Как сказал Гоша Куценко, на своем новом автомобиле он ездит по улицам столицы. У многих водителей и пешеходов он вызывает теперь смех и радость. Как уверен Куценко, для него важно, чтобы люди лишний раз улыбнулись.

«Мне таксисты, с которыми я часто пересекаюсь на дорогах, говорят: «Гоша, вы чаще выезжайте на улицу. Когда мы вас видим, то у нас поднимается настроение, а все проблемы уходят на второй план», — заметил актер.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Гоша КуценкоМашина "Запорожец"Москва

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Гоша Куценко ездит по Москве на голубом «Запорожце»
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