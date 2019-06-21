Гоша Куценко ездит по Москве на голубом «Запорожце»

Гоша Куценко стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», которое выходит по будним дням на «Русском радио». В студии разговор зашел об автомобилях, которые он предпочитает. Как сказал актер, не так давно он приобрел «Запорожец». Причем его автомобиль представляет собой симбиоз легендарной марки и «КИА». В машине есть кондиционер, а коробка передач — автоматическая.

Алла Довлатова поинтересовалась у Куценко, какого цвета его новая машина. Актер какое-то время молчал, но все-таки сделал признание: «Не хочу говорить, но машина у меня голубого цвета. Я не хотел агрессивные цвета. К примеру, красный», — заметил популярный артист.

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Как сказал Гоша Куценко, на своем новом автомобиле он ездит по улицам столицы. У многих водителей и пешеходов он вызывает теперь смех и радость. Как уверен Куценко, для него важно, чтобы люди лишний раз улыбнулись.

«Мне таксисты, с которыми я часто пересекаюсь на дорогах, говорят: «Гоша, вы чаще выезжайте на улицу. Когда мы вас видим, то у нас поднимается настроение, а все проблемы уходят на второй план», — заметил актер.