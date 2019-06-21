Диетолог Алибасова считает, что продюсер «не вошел в ремиссию»

Диетолог продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что артист «не вошел в ремиссию», а его уже выписали из больницы. Она считает, что не нужно было его забирать из НИИ Склифосовского в таком состоянии при серьезной травме. Как считает Мухина, родные подвергают продюсера неоправданному риску, который еще неизвестно какими неприятностями обернется.

Как сказала диетолог, в подобных случаях лечение должно длиться минимум три недели. Сейчас же не выполняются все предписания. Продюсер, к примеру, получает всего три таблетки в день вместо шести, как рекомендовали врачи. Кроме того, Бари Алибасову перестали ставить уколы, что также может негативно отразиться на его состоянии здоровья.

Как сказала Мухина, не стоит удивляться, что Бари Алибасов ведет себя неадекватно с окружающими. Это все следствие прерванного лечения. По ее словам, сейчас продюсеру нужен полный покой, а не участие в различных ток-шоу и толпы журналистов у дверей его квартиры, сообщает РИА «Новости».

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В скором времени он должен поехать на реабилитацию в Казахстан. Правда, сейчас в больнице находится его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, поэтому продюсер ждет, когда она поправится.