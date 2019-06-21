НОВОСТИ

Диетолог Алибасова считает, что продюсер «не вошел в ремиссию»

По словам Марият Мухиной, артиста подвергают ненужному риску.

Диетолог Алибасова считает, что продюсер «не вошел в ремиссию»
Алибасов не вошел в ремиссию/globallookpress.com

Диетолог продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что артист «не вошел в ремиссию», а его уже выписали из больницы. Она считает, что не нужно было его забирать из НИИ Склифосовского в таком состоянии при серьезной травме. Как считает Мухина, родные подвергают продюсера неоправданному риску, который еще неизвестно какими неприятностями обернется.

Бари Алибасов
Алибасова подвергают неоправданному риску/globallookpress.com

Как сказала диетолог, в подобных случаях лечение должно длиться минимум три недели. Сейчас же не выполняются все предписания. Продюсер, к примеру, получает всего три таблетки в день вместо шести, как рекомендовали врачи. Кроме того, Бари Алибасову перестали ставить уколы, что также может негативно отразиться на его состоянии здоровья.

Как сказала Мухина, не стоит удивляться, что Бари Алибасов ведет себя неадекватно с окружающими. Это все следствие прерванного лечения. По ее словам, сейчас продюсеру нужен полный покой, а не участие в различных ток-шоу и толпы журналистов у дверей его квартиры, сообщает РИА «Новости».

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В скором времени он должен поехать на реабилитацию в Казахстан. Правда, сейчас в больнице находится его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, поэтому продюсер ждет, когда она поправится.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиМарият Мухина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Диетолог Алибасова считает, что продюсер «не вошел в ремиссию»
Интересно?
Поделись с друзьями: