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Косметолог рассказала, как российские звезды борются за красоту и молодость

Врач Марта Орлова внимательно рассмотрела фотографии некоторых отечественных знаменитостей.

Косметолог рассказала, как российские звезды борются за красоту и молодость
Лера Кудрявцева посещает косметолога, но пластических операций, похоже, не делала. Фото: globallookpress.com

Поклонники российских звезд благодаря многочисленным снимкам в социальных сетях теперь имеют возможность получше рассмотреть своих кумиров. А некоторые делают предположения о том, к каким косметическим манипуляциям прибегают артисты, чтобы всегда оставаться молодыми. А вот журналисты кр.ru порассматривали фотографии знаменитостей вместе с косметологом Мартой Орловой. Специалист рассказал, у кого из наших звезд красота натуральная, а кто успел побывать у врачей.

Любовь Успенская. Фото
Косметолог рассказала, как борется за свою красоту Любовь Успенская. globallookpress.com

Так, врач предположила, что Любовь Успенская делала подтяжку лица, время от времени использует филлеры и нитевой лифтинг. А пухлые губы звезде обеспечивают уколы красоты. Анжелика Варум, по словам врача, обладает шикарно сохраненным, деликатно законсервированным состоянием лица и тела. Явных следов пластических операций нет. Звезда умеренно использует инъекционную и аппаратную косметологию, хорошо ухаживает за собой.

Анжелика Варум. Фото
Анжелика Варум прекрасно выглядит для своего возраста. globallookpress.com

А вот Анна Семенович частенько проходит процедуры объемного моделирования лица, уверена Марта Орлова. Однако обращает внимание на то, что у дам с изначально широкими круглыми лицами избыточное введение филлеров всегда рискует дать эффект лишнего веса, излишне пухлых щечек. Потому, кроме гиалуроновой кислоты, обязательно нужно использовать процедуры с лимфодренирующим и тонизирующим эффектом.

Анна Семенович. Фото
Анна Семёнович проходит процедуры объемного моделирования лица. globallookpress.com
Мария Голубкина. Фото
Мария Голубкина не посещает косметологов. ото: globallookpress.com

Глядя на Марию Голубкину и Викторию Толстоганову, эксперт отмечает, что актрисы не ходят к косметологам и выглядят на свой возраст. Чтобы поддерживать тонус кожи, Марта советует делать хотя бы обычные увлажняющие маски. Другая звезда, Лера Кудрявцева, напротив, активно посещает косметолога, а вот пластики на лице ведущей врач не увидела.

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Тэги:

Анжелика ВарумАнна СеменовичВиктория Толстогановакосметологические процедурыЛера КудрявцеваЛюбовь УспенскаяМария ГолубкинаПластические операции звезд

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Косметолог рассказала, как российские звезды борются за красоту и молодость
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