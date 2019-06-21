Косметолог рассказала, как российские звезды борются за красоту и молодость

Поклонники российских звезд благодаря многочисленным снимкам в социальных сетях теперь имеют возможность получше рассмотреть своих кумиров. А некоторые делают предположения о том, к каким косметическим манипуляциям прибегают артисты, чтобы всегда оставаться молодыми. А вот журналисты кр.ru порассматривали фотографии знаменитостей вместе с косметологом Мартой Орловой. Специалист рассказал, у кого из наших звезд красота натуральная, а кто успел побывать у врачей.

Так, врач предположила, что Любовь Успенская делала подтяжку лица, время от времени использует филлеры и нитевой лифтинг. А пухлые губы звезде обеспечивают уколы красоты. Анжелика Варум, по словам врача, обладает шикарно сохраненным, деликатно законсервированным состоянием лица и тела. Явных следов пластических операций нет. Звезда умеренно использует инъекционную и аппаратную косметологию, хорошо ухаживает за собой.

А вот Анна Семенович частенько проходит процедуры объемного моделирования лица, уверена Марта Орлова. Однако обращает внимание на то, что у дам с изначально широкими круглыми лицами избыточное введение филлеров всегда рискует дать эффект лишнего веса, излишне пухлых щечек. Потому, кроме гиалуроновой кислоты, обязательно нужно использовать процедуры с лимфодренирующим и тонизирующим эффектом.

Глядя на Марию Голубкину и Викторию Толстоганову, эксперт отмечает, что актрисы не ходят к косметологам и выглядят на свой возраст. Чтобы поддерживать тонус кожи, Марта советует делать хотя бы обычные увлажняющие маски. Другая звезда, Лера Кудрявцева, напротив, активно посещает косметолога, а вот пластики на лице ведущей врач не увидела.