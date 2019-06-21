Диетолог Алибасова: «Бари вдвое сократили прием таблеток»

По словам Марият Мухиной, продюсеру к тому же не ставят прописанные врачами уколы.

Врач-диетолог продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что родные артиста не выполняют предписания врачей и не дают в нужных количествах ему таблетки. По ее словам, он получает сейчас половинчатое лечение. «Бари вдвое сократили прием таблеток. К примеру, вместе положенных шести продюсеру дают всего три. Кроме того, ему не ставят положенные уколы», — сказала женщина.

Как сказала Марият Мухина, Бари Алибасова она знает уже больше десяти лет. Ранее он приходил в клинику, где она трудится. Тогда Алибасов мечтал похудеть и просил, чтобы ему прописали диету. Как сказала Мухина, ее не подпускают к артисту и не дают сделать ему укол, который в его нынешнем состоянии ему просто необходим. По словам диетолога, она позвонила в скорую помощь, чтобы укол продюсеру все-таки поставили. Медики уже вызвали на место полицию.

Между тем пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин обвиняет Мухину в том, что она выдает себя за лечащего врача продюсера. Сама она опровергает эти слова, сообщает «РИА «Новости».

Отметим, что Бари Алибасов после выписки из клиники ведет себя неадекватно. Это отмечают многие, кто с ним общался. По одной из версий, продюсер выдумал историю со своим отравлением. Впрочем, есть и те, кто заявляет, что положение достаточно серьезное и если продюсеру не начнут давать препараты в нужных количествах, то итог для него может быть печален.